استقرار الدولار الأمريكي عالمياً وسط مراقبة الأحداث التجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب تطورات الأحداث التجارية والاقتصادية العالمية.

وعلى مدار الأيام الماضية عادت التوترات التجارية من جديد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصين بدءً من الشهر المقبل.

وبعد القرار بيومين هبط اليوان الصيني أمام العملة الأمريكية لأدنى مستوى في عامين، ثم اتهام واشنطن بكين بالتلاعب بالعملة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1198 دولار، فيما هبط أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 106.21 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمائة عند 1.2178 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9761 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.580.

ومع ذلك فأن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ترى أن سعر الصرف الأكثر حرية لليوان الصيني قد يكون إيجابياً للتصنيف الائتماني للصين.

كما صرح أمس لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي بأن ترامب لايزال منفتحاً لعقد صفقة مع الصين، "الحقيقة هي أننا نريد أن نتفاوض، ونحن نخطط لاستقبال الوفد الصيني الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات".