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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد اضطرابات واسعة شهدتها على مدار الجلسات الماضية، ووسط ترقب التطورات التجارية العالمية.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 368.4 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.1 بالمائة عند 20651.5 نقطة.

كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 5250 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة عند 11640.9 نقطة.

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب فارتفع بنحو 0.7 بالمائة، في حين أن قطاع الموارد الأساسية تراجع بنسبة 1 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1203 دولار.

وتلقت الأسهم الأوروبية دعماً من نظيراتها الأمريكية التي أنهت تعاملات أمس على ارتفاع، حيث صعد مؤشر "داو جونز" بمقدار 311 نقطة وأغلق عند مستوى 26029 نقطة، وذلك بعدما انخفض بأكثر من 760 نقطة في جلسة الاثنين.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية اضطرابات واسعة على مدار الأيام الأخيرة، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد بتطبيق رسوم جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

كما أن اليوان الصيني هبط أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 10 سنوات، لتكسر الورقة الخضراء مستوى 7 يوان.

وبعد الانخفاض في قيمة العملة الصينية اتهمت الولايات المتحدة حكومة بكين بالتلاعب في قيمة العملة.

مباشر (اقتصاد)

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