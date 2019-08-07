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السعودية للكهرباء تخصص 87 مركزاً للطوارئ بمكة والمشاعر

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السعودية للكهرباء تخصص 87 مركزاً للطوارئ بمكة والمشاعر السعودية للكهرباء تخصص 87 مركزاً للطوارئ بمكة والمشاعر

الرياض ـ مباشر: عززت الشركة للكهرباء من خدماتها خلال موسم الحج 1440هـ، وأسندت المهام التشغيلية والصيانة إلى 1.6 ألف مهندس وفني في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أنه لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية خصصت الشركة 87 مركزاً لانطلاق فرق الطوارئ والصيانة.

وأنجزت 13 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن، بتكلفة 1.2 مليار ريال.

وتوقعت السعودية للكهرباء أن يصل حجم الأحمال الكهربائية في القطاع الغربي خلال الموسم إلى 16.82 ألف ميجاوات، من إجمالي حجم التوليد المتاح 21 ألف ميجاوات، بفائض 5.08 ألفميجاوات.

كما توقعت تسجيل 4.38 ألف ميجاوات كأقصى حمل ذروي خلال شهر ذو الحجة مقارنة بــ 4.3 ألف ميجاوات العام الماضي، بزيادة قدرها 2 بالمائة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة زياد الشيحة، في وقت سابق، إن المشاريع الكهربائية الجديدة التي تم تنفيذها في المشاعر المقدسة ومكة والمدينة، التي من بينها 13 مشروعاً للنقل الكهربائي، تم التخطيط لها فور انتهاء موسم حج العام الماضي.

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