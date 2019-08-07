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حميدتي يأسف لاتخاذ القرار الذي "قلب الموازين" في السودان

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© REUTERS / STRINGER

وقال حميدتي، لدى مخاطبته حفل تخرج عدد من منسوبي الدعم السريع بمعهد الاستخبارات في الخرطوم، إن "هنالك شخصا خطط لفض الاعتصام ويجب الوصول إليه"، وذلك حسب موقع "سودان تريبيون" السوداني.

وأضاف: "يا ريت لو ما فضينا كولومبيا التي لو كنا نعرف أنها ستكون مدخلا لمخطط يتم تنفيذه لما اقتربنا منها وأبقينا عليها رغم ما فيها من سلبيات من مخدرات وخلافها".

وشدد حميدتي على أن الفوضى التي حدثت مخطط لها، قائلا إن "القوات النظامية لم تطلق رصاصة واحدة وتخلت بالحكمة في التعامل مع المخطط الذي كان يستهدف نسف الاستقرار، وأوضح أن "لجنة التحقيق المستقلة المصحوبة بالخبرة الإفريقية التي أقرها الاتفاق مع قوى الحرية والتّغيير لن تنجح في مهمتها حال عدم تعاون كل الجهات ذات الصلة معها".

وأكد حميدتي أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع قوى الحرية والتغيير، حفظ حقوق كل الناس بمن فيهم أهل الهامش والأطراف وكل الولايات التي تعاني التهميش، منوها إلى أن المجلس لا يعد سببا في تأخر الوصول لاتفاق، وإنما هنالك أصحاب أجندة سعوا لعدم اتمامه".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلاً.

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