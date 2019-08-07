أسعار الذهب تواصل المكاسب عالمياً وتتجاوز 1500 دولار

مباشر: واصلت أسعار الذهب مكاسبها العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتجاوز المعدن مستوى 1500 دولار، مُسجلاً أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1 بالمائة أو ما يعادل 14.60 دولار إلى 1498.80 دولار للأوقية، وذلك بعدما سجلت مستوى 1502.10 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمائة عند 1486.15 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.608.

ويستفيد المعدن الأصفر من التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، بعد قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة ضد بكين، واتهامها بشكل رسمي بالتلاعب بالعملة.

وتأتي التوترات التجارية بالتزامن مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة.

وقال بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة صادرة أمس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي نزاعهما التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل.

أما عن توقعات البنك لقرار الفيدرالي، فإنه يرى أن احتمالات خفض المركزي الأمريكي للفائدة في الشهر المقبل وصلت إلى 75%، وعند مستوى 50 بالمائة لخفض أخر في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول.