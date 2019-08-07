سببان وراء تكبد "ساتورب" خسائر بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن تحول الشركة الأم أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) للخسائر بالربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الخسائر 474.89 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح بلغت 457.91 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت الشركة إن التحول للخسائر في الربع الثاني من عام 2019؛ يعود لانخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق، بالإضافة إلى تراجع معدل المعالجة للمصفاة؛ بسبب أعمال الصيانة غير المخطط لها.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسائر مقارنة بأرباح محققة في الربع السابق (الربع الأول من 2019) بقيمة 52.5 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تكبدت "ساتورب" خسائر بقيمة 422.39 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 252.63 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 20.31 مليار ريال، مقارنة بـ 20.38 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2018، بتراجع 0.36 بالمائة.

وخلال الربع الأول من عام 2019، تحولت "ساتورب" للأرباح بصافي 52.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر متكبدة بنحو 205.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

ترشيحات:

مسح..2.5 مليار دولار تسهيلات للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية بالربع الثاني

مؤسسة النقد السعودي: الاحتياطيات الأجنبية تكفي واردات 40 شهراً

سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والأجنبية

السعودية تبحث مع الولايات المتحدة ملف توازن سوق النفط

ولي عهد السعودية يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع "عمران خان"

"سكني" يسلم فللاً جاهزة في 10 مناطق بالسعودية

الجوازات السعودية تكشف عدد حجاج الخارج حتى منتصف اليوم