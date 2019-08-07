"الكابلات" تتقدم بملف زيادة رأسمالها لهيئة السوق السعودية

الرياض – مباشر: كشفت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بخصوص ملف زيادة رأسمال الشركة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، عن تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال، يوم الاثنين الماضي، إلى هيئة السوق المالية السعودية.

يذكر أن توصية زيادة رأس مال الشركة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وتم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشار مالياً للطرح.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة تراجع خسائرها خلال الربع الثاني من 2019؛ بنسبة 81.16 بالمائة إلى 18.32 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 97.24 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأكدت الشركة، في بيان لها نهاية مايو/ أيار 2019، أنها تمتلك أرباحا مبقاة بنحو 22.91 مليون ريال، وليس لديها خسائر متراكمة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 1.9 بالمائة، لمستوى 33.20 ريالا.

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