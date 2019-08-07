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هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع قوة الين

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هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع قوة الين هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع قوة الين

مباشر: انخفض مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع قوة الين واستمرار التوترات التجارية.

وفي نهاية الجلسة تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.3 بالمائة عند 20516.6 نقطة.

وفيما استقر مؤشر "توبكس" مُسجلاً 1499.9 نقطة.

وتتعرض أسواق الأسهم العالمية إلى موجة تراجع حادة تزامناً مع التوترات التجارية العالمية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد تعريفات جمركية جديدة ضد الصين.

كما وسمت واشنطن بكين بأنها تتلاعب بعملتها وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عام، وهذ بعد تراجع اليوان أمام الدولار لأدنى مستوى في 10 سنوات في مطلع الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 106.24 ين.

ومع ارتفاع الين أمام العملة الأمريكية انخفضت أسهم الشركات المصدرة، فهبط سهم "هوندا" بنحو 0.9 بالمائة، فيما انخفض سهم "ميتسوبيشي" بنسبة 1.3 بالمائة، أما سهم "تي.دي.كيه" فتراجع بنحو 2.2 بالمائة.

وهبط سهم شركة "سومكو" المصنعة لرقائق السيلكون بنحو 9.3 بالمائة، بعدما أعلنت تراجع الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 18.4 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر صعد سهم "فانوك" بنحو 2.9 بالمائة بعدما أعلنت الشركة أمس عزمها للاستحواذ على 30.3 بالمائة في شركة مستحضرات تجميل.

مباشر (اقتصاد)

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