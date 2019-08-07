هبوط أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.1 بالمائة إلى 58.86 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.07 بالمائة عند 53.59 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج الأولية عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس تراجع المخزونات الأمريكية بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب إلى 439.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بأن تهبط بمقدار 2.8 مليون برميل.

وعلى الرغم من تراجع المخزونات الأمريكية في إشارة إلى نمو الطلب على الخام، إلا أن التوترات التجارية العالمية تثير مخاوف المستثمرين.

وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس الأمريكي تطبيق تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.