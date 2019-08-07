3 عوامل وراء تحول "نماء للكيماويات" للخسائر بالربع الثاني

الرياض – مباشر: تحولت شركة نماء للكيماويات للخسائر خلال الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بـصافي أرباح للربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تعود خسائر الشركة بالربع الثاني من العام الحالي إلى انخفاض الكميات المبيعة ومتوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الأولية؛ نتيجة الزيادة في مخصص المخزون وزيادة مصاريف التخلص من المخلفات السائلة الضارة بالبيئة.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي خسائر بلغ 1.03 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـأرباح قيمتها 23.44 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وعلى أساس ربعي، قلصت الشركة صافي خسائرها 53.6 بالمائة في الربع الثاني مقارنة بـقيمتها في الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 2.22 مليون ريال.

وتكبدت "نماء للكيماويات" صافي خسائر بقيمة 3.25 مليون ريال في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـأرباح قيمتها 51.61 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الأول من العام الجاري بصافي 2.22 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 28.16 مليون ريال بالربع الأول من عام 2018.

وأغلق السهم بمكاسب نسبتها 0.87 بالمائة بنهاية تعاملات الثلاثاء لمستوى 20.80 ريال.

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