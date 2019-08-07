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"التموين" تعلن عن زيادة بتوزيعات الأرباح للربع الثاني

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"التموين" تعلن عن زيادة بتوزيعات الأرباح للربع الثاني "التموين" تعلن عن زيادة بتوزيعات الأرباح للربع الثاني

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الخطوط للتموين، زيادة توزيعات الأرباح عن الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـالربع الأول.

وأعلنت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني، بواقع بقيمة 110.7 مليون ريال، بواقع 1.35 ريال للسهم، تمثل 13.5 بالمائة من القيمة الاسمية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية قيمتها 106.6 مليون ريال، بواقع 1.3 ريال للسهم عن الربع الأول من 2019.

وأوضحت الشركة، في بيانها اليوم الأربعاء، أنه سيتم بدء صرف الأرباح للربع الثاني بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول المقبل، من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب.

وأشارت إلى أن أحقية توزيعات الأرباح عن الربع الثاني، للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 22 أغسطس/آب الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2019، نحو 2.7 بالمائة إلى 117.1 مليون ريال، مقابل 120.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

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