اعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي الى 4,597 الف ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة بلغ 809 الف ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بسبب تحسن أداء المحفظة التأمينية , و ارتفاع ايرادات عمليات التأمين. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي الى 4,597 الف ريال سعودي مقارنة بصافي ربح بلغ 2642 الف ريال سعودي في الربع السابق بسبب تحسن أداء المحفظة التأمينية و ارتفاع إيرادات عمليات التأمين. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تسجيل ربح و قدره 7,239 الف ريال في الفترة الحالية مقارنة بخسارة و قدرها 773 الف ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بسبب تحسن أداء المحفظة التأمينية و ارتفاع أرباح الاستثمارات طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب ارقام المقارنة للفترة السابقة ، عند الضرورة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية بلغ الدخل الشامل للربع الحالي 3,425 ألف ريال مقارنة مع خسارة شاملة في الربع المماثل من العام السابق بقيمة (2,278) ألف ريال . كما بلغت إجمالي الارباح الشاملة للربع الحالي 3425 ألف ريال مقارنة مع ربح في الربع الاول من العام الحالي 2,642 الف ريال. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للفترة الحالية (لا توجد حقوق الأقلية) بلغت إلى 165,106 ألف ريال، مقابل 160,769 ألف ريال في الربع السابق، بارتفاع قدره 2.69% و بلغت ربحية السهم في الربع الحالي 0.27 ريال مقابل خسارة 0.17 ريال في الربع المماثل من العام السابق و ذلك بارتفاع و قدره 162% يتم احتساب ربحية السهم بعد الزكاة. انخفضت الخسائر المتراكمة الى 37,683 الف ريال بحيث اصبحت تشكل 18.84% من رأس المال المدفوع.

مباشر (اقتصاد)