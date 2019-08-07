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زعيم عربي يكشف عن تنسيق أمريكي لـ"ردع إيران"

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وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، لفت هادي، إلى تحذيره من تداعيات التدخل الإيراني باكرا، مثمنا دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

© AFP 2019 / SALEH AL-OBEIDI

بدوره، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية ووحدتها وأمنها واستقرارها.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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