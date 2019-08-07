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جوجل توسع برنامج الحماية المتقدمة ليشمل كروم

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جوجل توسع برنامج الحماية المتقدمة ليشمل كروم جوجل توسع برنامج الحماية المتقدمة ليشمل كروم

تعمل شركة جوجل على توسيع برنامج الحماية المتقدمة ليشمل متصفح كروم (Chrome)، وفي حال كنت أحد مستخدمي برنامج الحماية المتقدمة وقمت بتشغيل المزامنة في كروم، فستتلقى تلقائيًا الآن حماية أقوى ضد التنزيلات الخطرة.

وابتعدت جوجل عن الحديث بشكل موسع عن التفاصيل المتعلقة بالحماية، ومن المحتمل أن لا تتحدث عن كيفية عملها علنًا.

لكن الشركة قالت: إنه عندما يحاول المستخدمون تنزيل بعض الملفات الخطرة، سيظهر متصفح كروم الآن تحذيرات إضافية، أو يحظر التنزيلات في بعض الحالات بشكل تام.

وبالرغم من ذلك، فإن التحذيرات لا تتوفر إلا في نسخة كروم لأنظمة التشغيل ويندوز؛ وماك؛ ولينكس، دون تطبيق برنامج الحماية المتقدمة على كروم ضمن نظامي التشغيل أندرويد؛ وآي أو إس (iOS).

وأعلنت جوجل عن برنامج الحماية المتقدمة في شهر أكتوبر 2017، وهو مصمم لحسابات جوجل الفردية التي قد تكون أكثر عرضة للتهديد من خلال التكتيكات، مثل خدع التصيد أو من خلال مشاركة الوصول إلى بيانات جوجل مع تطبيقات الطرف الثالث الضارة.

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ويساعد برنامج الحماية المتقدمة في منع الهجمات الإلكترونية ضد النشطاء وكبار رجال الأعمال والصحفيين والسياسيين وغيرهم من الأهداف البارزة.

ووسعت الشركة البرنامج ليشمل تطبيقات آي أو إس (iOS) الأصلية من آبل في شهر مايو 2018، وسمحت في الأسبوع الماضي لمشرفي (G Suite) و (Cloud Identity) ومنصة جوجل السحابية بتسجيل المستخدمين ذوي الصلاحيات الواسعة في برنامج الحماية المتقدمة.

وتعمل الشركة الآن على جعل البرنامج أكثر نشاطًا من خلال الاستفادة من متصفحها، حيث حصل مستخدمو برنامج الحماية المتقدمة منذ اليوم الأول على حماية من البرامج الضارة تتجاوز ما يقدمه بريد جيميل، وكانت الحماية فعالة للغاية.

وتقول جوجل: نتيجة لبرنامج الحماية المتقدمة فإن المهاجمين يغيرون استراتيجياتهم ويحاولون تهديد مستخدمي الحماية المتقدمة خارج نطاق البريد الإلكتروني.

وترغب الشركة الآن في الحماية من التنزيلات والملفات الضارة التي ينزلها المستخدمون عن غير قصد أثناء تصفحهم الويب.

وأضافت جوجل “بينما يحمي كروم جميع المستخدمين من البرامج الضارة، فإن مستخدمي الحماية المتقدمة سيحصلون على مستوى أقوى من الحماية”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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