3 أسباب تصعد بأرباح الأندلس العقارية في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: شهدت شركة الأندلس العقارية، نمواً بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالفترة نفسها من 2018، وتراجعت الأرباح مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، أن صافي الربح سجل نمواً بالنصف الأول من 2019، مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح بالربع الثاني من العام الحالي إلى 15.13 مليون ريال، مقابل 12.16 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 24.4 بالمائة.

وعزت الشركة ارتفاع صافي أرباح بالربع الثاني إلى 3 أسباب، شملت تحسن حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة، وانخفاض تكاليف التمويل، وانخفاض الزكاة الشرعية.

وصعدت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 إلى 35.41 مليون ريال، مقابل 32.69 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 8.32 بالمائة.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت 1.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2019، إلى 20.28 مليون ريال مقارنة مع 20.52 مليون ريال للربع الأول من العام السابق.

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