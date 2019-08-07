المبيعات تصعد بأرباح "الكيميائية" بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة الكيميائية السعودية، للربع الثاني من 2019، ارتفاع صافي الربح، مقارنة بالربع المماثل، من 2018، بينما تراجعت الأرباح خلال النصف الأول.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، لعبت المبيعات الدور الرئيسي في نتائج الشركة، سواء على مستوى الربع الثاني أو النصف الأول.

وأعلنت الشركة عن نمو صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي إلى 30.9 مليون ريال، مقابل 27.8 مليون ريال، للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11.15 بالمائة.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح بالربع الثاني يعود بشكل رئيسي إللا ارتفاع المبيعات.

وفي المقابل، تراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019، إلى 70.2 مليون ريال، مقابل 84.2 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 16.6 بالمائة.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح بالنصف الأول، إلى انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى زيادة مصروفات التشغيل.