اعلان شركة الأندلس العقارية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

ارتفعت الإيرادات للمجموعة خلال الربع الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بسبب اثبات إيرادات المروة سنتر الذي بدء تشغيله في نهاية شهر مارس 2019م، وهذا برغم الخصومات الممنوحة لبعض المستأجرين في بعض المراكز التجارية. وكذلك حافظت الإيرادات على نموها برغم الانخفاض الطفيف في إيرادات قطاع الضيافة ممثلة في فندق ستايبريدج الاندلس مول جدة.

انخفضت حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) من مبلغ 1121.02 مليون ريال إلى مبلغ 1080.19 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة وذلك نتيجة التسويات المدينة على الأرباح المبقاة بقيمة اجمالية تبلغ 25.9 مليون ريال منها 21.5 مليون خاصة بمساهمي الشركة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) الخاص بعقود الايجار. وكذلك نتيجة التوزيعات النقدية للمساهمين التي قامت بها الشركة بمبلغ 70 مليون ريال.

بدأت المجموعة في التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) الخاص بعقود الإيجار ابتداء من 1 يناير 2019م ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الايضاح رقم 4 في القوائم المالية الأولية المختصرة.

نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م، ستكون متاحة من خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة،

http://www.alandalus.com.sa

اللقاء مع المحللين والمستثمرين سيكون بتاريخ 26 أغسطس 2019م الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الرياض وذلك بمقر شركة الأندلس العقارية - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، رابط مقر الاجتماع (https://goo.gl/maps/UNvvMisYe682)

سيكون العرض المصاحب للقاء متاح على الموقع الإلكتروني لشركة الأندلس العقارية ضمن قسم علاقات المستثمرين وتحت قسم عرض المستثمرين .

والله الموفق