أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان الشركة الكيميائية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان الشركة الكيميائية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة الكيميائية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح بشكل رئيس الى إرتفاع المبيعات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى انخفاض المبيعات. بالإضافة إلى زيادة مصروفات التشغيل. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى البدء في التشغيل التجاري لخطي إنتاج في مصنع شركة آجا (شركة تابعة) وتحميل كامل تكاليف إنتاج الخطين على قائمة الدخل للفترة ويتوقع أن يتم تغطية هذه التكاليف مع زيادة المبيعات تدريجياً. هذا بالإضافة إلى إنخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد الأعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعات الأدوية ذات العائد الأقل، وزيادة المصروفات التشغيلية (بشكل رئيس لقطاع الأدوية بسبب زيادة المبيعات) وزيادة تكاليف التمويل ومصروف مخصص الزكاة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع أرقام الفترة الحالية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج