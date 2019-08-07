اعلان الشركة الكيميائية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح بشكل رئيس الى إرتفاع المبيعات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى انخفاض المبيعات. بالإضافة إلى زيادة مصروفات التشغيل. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى البدء في التشغيل التجاري لخطي إنتاج في مصنع شركة آجا (شركة تابعة) وتحميل كامل تكاليف إنتاج الخطين على قائمة الدخل للفترة ويتوقع أن يتم تغطية هذه التكاليف مع زيادة المبيعات تدريجياً. هذا بالإضافة إلى إنخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد الأعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعات الأدوية ذات العائد الأقل، وزيادة المصروفات التشغيلية (بشكل رئيس لقطاع الأدوية بسبب زيادة المبيعات) وزيادة تكاليف التمويل ومصروف مخصص الزكاة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع أرقام الفترة الحالية

مباشر (اقتصاد)