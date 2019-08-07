أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2019م

Google+ Print
إعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2019م إعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2019م
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط للتموين في قراره الصادر يوم الثلاثاء 06 أغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-12-05 الموافق 2019-08-06 اجمالي المبلغ الموزع ‏110,700,000‏ ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع 1.35 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 13.5 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 22-08-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. تاريخ التوزيع 2019-09-12 معلومات اضافية وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج