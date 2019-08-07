إعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2019م

بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في قراره الصادر يوم الثلاثاء 06 أغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-12-05 الموافق 2019-08-06 اجمالي المبلغ الموزع 110,700,000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع 1.35 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 13.5 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 22-08-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. تاريخ التوزيع 2019-09-12 معلومات اضافية وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
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