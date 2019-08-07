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إعلان شركة الكابلات السعودية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية

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إعلان شركة الكابلات السعودية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية إعلان شركة الكابلات السعودية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية
بالإشارة إلى إعلان شركة الكابلات بتاريخ 1440/08/11هـ الموافق 2019/04/16م المتعلقة بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال سعودي مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية. وقد تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشار مالياً للطرح.

تعلن شركة الكابلات السعودية عن تقديمها اليوم الأثنين 1440/12/05 هـ الموافق 2019/08/06م ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية. هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

مباشر (اقتصاد)

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