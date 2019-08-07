3 نصائح تساعدك في تأمين Apple Watch لحماية بياناتك المهمة

تعتبر (ساعة آبل الذكية) Apple Watch من أهم الأجهزة القابلة للارتداء، وأكثرها شيوعًا، فمنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015، تواصل آبل تطويرها بحيث يمكنها إنجاز عدد متزايد من المهام دون الحاجة لهواتف آيفون.

ابتداءً من الإصدار الثالث من ساعة آبل (Apple Watch Series 3)، يوجد نوعان من الساعة: الأول موديل (GPS + Cellular) للقيام بالعمليات الأساسية دون الحاجة إلى آيفون قريب، والثاني موديل (GPS) يحتاج إلى وجوده في نطاق آيفون لإجراء أي مهام تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

يقوم كلا الإصدارين أيضًا بتخزين معلومات مهمة حتى في حالة عدم الاتصال بهاتف آيفون، وخصوصًا معلومات بطاقة الائتمان الموجودة في خدمة Apple Pay، حيث يمكنك دفع ثمن المشتريات دون الحاجة إلى آيفون.

يمكنك أيضًا الوصول إلى أي رسالة بريد إلكتروني، أو رسائل نصية، ومعلومات عن صحتك، فضلاً عن بيانات التطبيقات. وبالطبع إذا اختفت Apple Watch فقد يصبح ذلك مشكلة كبيرة. لهذا نوصي بتفعيل ميزات أمان Apple Watch الأساسية لحماية كل هذه البيانات.

إليك بعض الإجراءات الأمنية الأساسية في ساعة آبل Apple Watch، والتي تساعدك على حماية بياناتك المهمة:

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1- تعيين رمز مرور قوي:

أفضل طريقة لتأمين Apple Watch وبياناتها هي قفلها برمز مرور، لحسن الحظ؛ إذا كنت تستخدم خدمة Apple Pay، فسيُفرض عليك تعيين رمز مرور أثناء الإعداد. ولكن إذا لم تختر رمز المرور أثناء الإعداد لرغبتك في إضافة رمز لاحقًا، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Apple Watch على آيفون.

اختر My Watch، ثم اضغط على خيار (رمز مرور) Passcode، يمكنك إما إدخال رمز بسيط مكون من أربعة أرقام، أو إصدار أكثر تعقيدًا يتكون من 5 إلى 10 أرقام.

يمكنك أيضًا تعيين رمز مرور على Apple Watch نفسها: انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اضغط على خيار (رمز المرور) Passcode، ثم اختر تشغيل رمز المرور وإدخال رمز مخصص.

2- تفعيل ميزة قفل التنشيط:

تدعم ساعة آبل الذكية ميزة أمان قوية تُعرف باسم (قفل التنشيط) Activation Lock؛ صُممت خصيصًا لمنع أي شخص آخر من استخدام ساعتك في حال الفقدان أو السرقة.

إذا كانت هذه الميزة نشطة، سيتعين على أي شخص يجد أو يسرق Apple Watch الخاصة بك إدخال Apple ID، وكلمة المرور المقترنيين بها قبل أن يتمكن من استخدامها، وبناءً عليه لن يتمكن أي شخص بدون المعلومات الصحيحة الحصول على أي استفادة من الجهاز. والخبر السار هو أنه إذا قمت بتفعيل إعداد Find My iPhone، فإن ميزة (قفل التنشيط) ستُفعل تلقائيًا.

للتحقق من تفعيل ميزة (قفل التنشيط)، اتبع الخطوات التالية على هاتف آيفون الذي تم إقرانه مع الساعة:

افتح تطبيق Apple Watch على آيفون.

انقر على علامة تبويب “ساعتي”، ثم انقر على اسم ساعتك أعلى الشاشة.

اضغط على علامة (i)، إذا ظهر أمامك خيار “العثور على Apple Watch”، فاعلم أن “قفل التنشيط” قيد التشغيل.

تزيد هذه الميزة من فرص استعادتك للساعة عند فقدانها أو سرقتها، وحتى إذا مسحت بياناتها عن بُعد، يمكن أن تستمر ميزة (قفل التنشيط) في منع أي شخص من إعادة تنشيط جهازك بدون إذنك.

3- استخدام تطبيق (Find My iPhone) مع الساعة:

هناك أيضًا طبقات إضافية من الحماية لساعتك في تطبيق (Find My iPhone)، حيث يمكنك عرض خريطة تعرض آخر موقع معروف لساعتك، سيعرض موديل (GPS) موقع آخر اتصال واي فاي معروف. بينما سيُظهر موديل (GPS + Cellular) موقع أكثر دقة باستخدام أبراج الاتصال.

حتى بدون وجود جهاز iOS، يمكنك أيضًا استخدام ميزة Find My iPhone نفسها على icloud.com، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل التطبيق عبر الإنترنت أو جهاز iOS وأدخل Apple ID، وكلمة المرور.

انقر فوق اسم الساعة لمشاهدة موقعها على الخريطة إذا كانت متصلة مع آيفون أو شبكة واي فاي، أو البيانات، ولكن إذا لم تشاهد موقعًا على الخريطة، ستكون الساعة غير متصلة.

لتحديد موقع ساعة قريبة، حدد زر تشغيل الصوت، وسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى جعل الساعة تصدر صوت عالٍ، حتى لو كانت في الوضع الصامت.

كما سيساعدك خيار Lost Mode على إدخال رقم هاتف، وكتابة رسالة مخصصة قصيرة ستظهر على شاشة الساعة، توضح أن الساعة مفقودة، ويجب الاتصال بالرقم الظاهر.