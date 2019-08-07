البنتاغون: تنظيم "داعش" يقوم بإنشاء "خلايا ولادة جديدة" في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية جلين فاين، في تقرير حول نجاحات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش: "واصل تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة (نيسان/أبريل- تموز/يوليو 2019)، الانتقال من تكتيكات الاحتفاظ بالأراضي بمفرده إلى حركات التمرد في سوريا، وقام بتعزيز قدرات المتمردين في العراق".

وأَضاف: "يشير التقرير الذي لا شك فيه لقيادة غرفة عمليات محاربة داعش، أن التنظيم قام بشن الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف وحرق المحاصيل، سواء في العراق أو في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قام تنظيم داعش بإنشاء خلايا ولادة جديدة في سوريا وسعى إلى توسيع نقاط القيادة والسيطرة في العراق".