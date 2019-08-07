مع الحرب التجارية.. أسعار الذهب تقفز لمستويات قياسية بـ6 عملات

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: شهد سوق الذهب تحركات قوية أمس الإثنين، ليسجل مستويات سعرية قياسية عند تقيمه بعدد من العملات بما في ذلك الجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي ونظيره الأسترالي.

كما حقق المعدن الأصفر قفزة قوية تصل إلى 3 بالمائة عند تقييمه بعملات أخرى، طبقاً لتقرير نشره موقع "كيتكو"

ويتزامن ذلك مع تسجيل المعدن النفيس المقوم بالدولار الأمريكي أعلى مستوياته في 6 سنوات خلال تعاملات أمس مع أرباح تقدر بنحو 19 دولاراً ليسجل 1476 دولار للأوقية.

ويُعد تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بمثابة الدافع الرئيسي وراء تحركات هذا الأسبوع.

وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض تعريفات بقيمة 10 بالمائة على السلع الصينية المتبقية والبالغ قيمتها 300 مليار دولار، سمحت بكين لعملتها بالضعف لتصل إلى 7 يوانات مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمن.

وتلعب حرب العملات دوراً كبيراً في كسر الذهب مستويات هي الأعلى على الإطلاق عند تقويمه بعدد من العملات، كما أن المعدن الأصفر لديه المساحة للارتفاع، بحسب ما قاله كبير المحللين الفنيين في كيتكو "جيم ويكوف" أمس الإثنين.

وأوضح أنه بالنظر إلى احتمالية حدوث اضطرابات عصيبة أكثر في أسواق العملات خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن حركة العملات التي لا تعتبر بمثابة ملاذ آمن في الأسواق العالمية من شأنها أن تشهد مزيداً من الطلب على الذهب نظراً لكون حاملي تلك العملات يبدون أكثر اضطراباً.

وتابع: وبالنسبة للذهب، فإن المحللين الفنيين تحولوا أكثر تفاؤلاً في الآونة الأخيرة فقط ومع ارتفاع القلق في سوق الأسهم والأسواق المالية من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع في الأسابيع القادمة.

ومن المرجح أن تستمر التوترات في العملات في تحديد تحركات أسعار العقود الآجلة للذهب، وفقاً لما ذكرته خبيرة السلع في سكوتيا بنك "نيكي شيلز".

وأضافت أن سعر الذهب بالعملات الرئيسية تبدو عند مستويات قياسية مرتفعة، وهذا مؤشر هام على أننا في خضم نوع من حرب العملات.

وارتفع سعر الذهب المقوم بالجنيه الإسترليني في التعاملات الفورية أمس بنحو 2.04 بالمائة ليتجاوز مستوى 1208 إسترليني للأوقية خلال جلسة التداول في أمريكا الشمالية، بحسب بيانات كيتكو.

كما زاد الذهب المقوم بالين الياباني لمستوى قياسي يوم الإثنين مع ارتفاع الأسعار في التعاملات الفورية بأكثر من 1.3 بالمائة ليسجل 155.550 ين للأوقية.

وصعد سعر الذهب المقوم بالدولار الكندي بنحو 1.83 بالمائة مسجلاً مستوى قياسياً أعلى 1938 دولار كندي للأوقية.

ولامس الذهب المقوم بالدولار الأسترالي أعلى مستوى في تاريخه بعدما صعد بنحو 2.4 بالمائة مسجلاً 2172 دولار أسترالي للأوقية.

أما سعر الذهب المقوم بالروبية الهندية فارتفع لمستوى قياسي في التعاملات الفورية عند 104 ألف روبية هندية لكل أوقية بزيادة 3.5 بالمائة.

وبالنسبة لسعر الذهب المقوم بعملة جنوب أفريقيا فشهد ارتفاعاً 3 بالمائة ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 21.929 ألف راند للأوقية.

في حين أن الذهب المقوم بعملات أخرى شهد زيادات قوية مثل الذهب المقوم باليوان الصيني والذي ارتفع بنحو 3.5 بالمائة ليصل إلى 10.360 ألف يوان صيني.

وبالنسبة للذهب المقوم باليورو فارتفع بنسبة 1.18 بالمائة في التعاملات الفورية ليسجل 1310 يورو للأوقية.

وحتى بالفرنك السويسري، فإن الذهب بالأسعار الفورية ارتفع بأكثر من 1 بالمائة ليسجل 1429.9 فرنك للأوقية.