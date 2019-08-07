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حركة النهضة في تونس تقرر ترشيح عبد الفتاح مورو لخوض انتخابات الرئاسة

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حركة النهضة في تونس تقرر ترشيح عبد الفتاح مورو لخوض انتخابات الرئاسة حركة النهضة في تونس تقرر ترشيح عبد الفتاح مورو لخوض انتخابات الرئاسة

وجاء قرار ترشيح مورو، خلال اجتماع لمجلس شورى الحركة مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية. 

وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة منذ 2011.

يرأس مورو، البالغ من العمر 71 عاما، البرلمان التونسي، منذ تنصيب رئيسه السابق، محمد الناصر، رئيسا مؤقتا للبلاد، عقب وفاة السبسي.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتصبح الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بدلا من موعد نوفمبر/ تشرين الثاني المحدد سلفا للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة السبسي، الشهر الماضي.

وكان السبسي قد وقع، في الخامس من  يوليو/ تموز الماضي، عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

SputnikNews

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