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"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف وكمائن في 4 محافظات

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن مدفعية الجماعة قصفت آلية للجيش غرب مديرية حيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأضافت أن القصف أسفر عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة طاقمها.

© REUTERS / Fawaz Salman

في سياق متصل، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله" كمينا لآلية تحمل جنودا في منطقة البقع التابعة إداريا لمديرية كتاف شرق محافظة صعدة الحدودية مع ، أدى إلى مقتل وإصابة من عليها.

محافظة تعز جنوب غربي اليمن، شهدت هي الأخرى كمينا للجيش حيث استهدفت وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله"، مجموعة من العسكريين في جبهة الجحملية شرق مدينة تعز.

ووفقا لـ"المسيرة" أسفر الكمين عن مقتل وإصابة أعداد من الجنود.

أما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، فجر مقاتلو "أنصار الله" عبوتين ناسفتين بمجموعة من الجنود وآلية عسكرية في جبهتي أسطر وصبرين بمديرية خب والشعف شرق الجوف، خلفتا قتلى وجرحى وأعطبت آلية، حسب "المسيرة".

SputnikNews

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