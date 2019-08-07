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الجيش السوري يحبط هجوما لـ"أجناد القوقاز" بريف إدلب الشرقي

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الجيش السوري يحبط هجوما لـ"أجناد القوقاز" بريف إدلب الشرقي الجيش السوري يحبط هجوما لـ"أجناد القوقاز" بريف إدلب الشرقي

وقال مراسل "سبوتنيك" بريف إدلب: إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات الجيش السوري وبين المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم "أجناد القوقاز" على المحور الغربي لبلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني في جبهة ريف إدلب الجنوبي الشرقي قوله: إن قوات الجيش السوري رصدت حشودا وأرتال للمسلحين على محور الكتيبة المهجورة كانت تتقدم باتجاه مواقع الجيش تمهيدا لمهاجمتها، حيث تم استهداف هذه الأرتال والحشود عبر سلسلة من الرمايات المدفعية والصاروخية قبل تطور الوضع إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات لهم، دون حدوث أي تغيير بخارطة السيطرة.

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