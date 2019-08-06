هدوء مخاوف حرب العملات يسيطر على الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: تصدر هدوء مخاوف حرب العملات بين الصين والولايات المتحدة المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وفي خطوة قلصت مخاوف الأسواق العالمية من هبوط اليوان، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند 6.9683 يوان لكل دولار أفضل من التوقعات البالغة 6.9736 يوان.

وساهم هذا القرار في استقرار وتعافي نسبي للأسواق العالمية من الخسائر الحادة التي ضربتها بالأمس، حيث ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في أسبوعين.

كما شهدت الأسهم الأمريكية تعافياً ملحوظاً، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 310 نقاط في ختام جلسة اليوم.

فيما هبطت الأسهم الأوروبية في ختام الجلسة مع التوترات التجارية لكن بوتيرة أقل من جلسة الأمس، في حين تراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في 7 أشهر.

وفي السياق ذاته، وصفت الولايات المتحدة الصين بـ"متلاعب بالعملة"، لترد بكين بأن هذا القرار سيدمر النظام المالي العالمي.

خسائر النفط ومكاسب الذهب

واصلت أسعار الذهب مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي مع التوترات التجارية وتزايد آمال خفض الفائدة ليرتفع المعدن بأكثر من 7 دولارات عند أعلى مستوى في 6 سنوات.

وعلى العكس واصلت أسعار النفط خسائرها حيث تراجع الخام نحو 2 بالمائة عند تسوية التعاملات مع مخاوف تأثير الحرب التجارية على الطلب.

وتصريحات وبيانات اقتصادية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد الولايات المتحدة في وضع قوي ويجلب الكثير من الأموال من الصين غيرها.

في الوقت الذي ذكر فيه المستشار الاقتصادي لترامب أن الرئيس الأمريكي مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين اعتماداً على ما تصل إلى المحادثات.

ومع تطورات الحرب التجارية، حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق من أن الأسواق قد تشهد أخطر لحظة مالية منذ الأزمة المالية في 2009.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي، في حين ارتفعت طلبات المصانع الألمانية بأكبر وتيرة في عامين.

فيما ارتفع إيرادات "والت ديزني" لمستوى قياسي جديد خلال الربع المالي الثالث لكنها فشلت في الوفاء بتقديرات المحللين.