السعودية تبحث مع الولايات المتحدة ملف توازن سوق النفط

الرياض - مباشر: بحثت المملكة العربية السعودية ملف توازن النفط بالأسواق العالمية مع الولايات المتحدة.

والتقى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ريك بيري، بحضور سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر.

وقال خالد الفالح، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اللقاء تناول تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.

وتابع الفالح في تغريدة منفصلة: "تناول اللقاء قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وأكدنا عزمنا على العمل سويًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".

وأكد الوزير السعودي، أن الاجتماع مع بيري أشار إلى استمرار للتنسيق الدائم بين الجانبين، فضلاً عن مناقشة أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم.

ونوه الفالح في هذا السياق، التزام أعضاء منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.

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