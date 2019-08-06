محدث.."داو جونز" يصعد 310 نقاط بالختام بعد الخسائر الحادة بالأمس

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 310 نقاط بعد الموجة البيعية التي شهدتها بالأمس جراء تصعيد الحرب التجارية.

وقاد قطاع التكنولوجيا تعافي "وول ستريت" مع ارتفاع سهما "آبل" نحو 2 بالمائة.

وحدد بنك الشعب الصيني متوسط نطاق تداول العملة المحلية عند مستوى 6.9683 يوان لكل دولار بأكثر من التوقعات، في خطوة من شأنها تقليل حدة النزاع بين واشنطن وبكين بعد كسرت العملة الأمريكية حاجز الـ7 يوانات بالأمس لأول مرة في عقد.

وجاء ذلك بعد أن وصفت الولايات المتحدة الصين رسمياً بـ"متلاعب بالعملة"، في الوقت الذي ذكرت فيه يكين أن مثل هذ الخطوة تهدد النظام المالي العالمي.

وضربت موجة بيعية الأسهم الأمريكية بالأمس مع خسائر تتجاوز 760 نقطة للمؤشر الصناعي "داو جونز" جراء تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن منعت بكين شركاءها من استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن.

وأدت التوترات التجارية إلى ارتفاع احتمالية خفض الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل إلى 100 بالمائة.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع عدد فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2 بالمائة أو ما يعادل 311 نقطة إلى 26029 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 2881 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 1.3 بالمائة إلى 7833 نقطة

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.628.