مجلس الأمن الدولي يعلق على هجوم القاهرة الإرهابي

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وحسب "أسوشيتد برس" قال أعضاء المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إن مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة "أعمال الإرهاب المشينة" يوم الأحد يجب أن يحاسبوا وأن يقدموا إلى العدالة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة "الهجوم الإرهابي".

وانفجرت سيارة مملوءة بالمتفجرات كانت متجهة لتنفيذ هجوم، في تصادم في القاهرة، في أكثر الهجمات دموية في العاصمة المصرية منذ أكثر من عامين.

وقال مجلس الأمن إن "الإرهاب" يهدد السلم والأمن الدوليين وأكد مجددًا أن "أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما كان وممن ارتكبها".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الاثنين، أن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

وأشارت الداخلية المصرية في بيان نقلته وسائل الإعلام المصرية إلى أن "الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والتي تبين أنها اصطدمت بإحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

وقالت الداخلية "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدى السيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن التحريات المبدئية وجمع المعلومات، أشارت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية وراء الحادث، من حيث الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعدادا لتنفيذها إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأتمت الداخلية المصرية بيانها قائلة "جاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 قتيلا و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة منها معهد ناصر، والمنيرة، وقصر العيني.