ولي عهد السعودية يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع "عمران خان"

الرياض - مباشر: تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصال هاتفيا، من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

وبحث الأمير محمد بن سلمان، مع عمران خان، اليوم الثلاثاء، تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

واطلع ولي العهد، خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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