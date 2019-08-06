وزير أمريكي سابق: قد نشهد أخطر لحظة مالية منذ 2009

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي السابق "لاري سامرز" إن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تخلق على الأرجح أخطر الأوضاع المالية منذ الانهيار العالمي في نهاية العقد الماضي.

وذكر "سامزر" في تغريدة عبر "تويتر" يوم الإثنين: "ربما نكون في أخطر لحظة مالية منذ الأزمة المالية لعام 2009 مع التطورات الحالية بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف "سامرز": "تشير الأسواق الآن إلى أعلى مخاطر الركود منذ 2011، و الانهيار في معدلات الفائدة على المديين المتوسط والطويل أمر ينذر بالسوء".

وشهدت الأسهم الأمريكية بالأمس أكبر هبوط يومي هذا العام مع تزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة جراء عودة حرب التعريفات، لكنها ارتفعت اليوم لتعوض بعض خسائرها.

وكان بنك "جولدمان ساكس" ذكر أنه لا يتوقع توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء النزاع التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل، مضيفاً أنه يرى إمكانية خفض الفائدة مرتين هذا العام.