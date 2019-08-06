شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"العثيم" عند 79 ريالاً

الرياض - مباشر: حددت شركة أبحاث الراجحي المالية السعر المستهدف لسهم شركة أسواق عبدالله العثيم عند مستوى 79 ريالاً.

وأشارت الراجحي المالية في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إلى توصية بالإبقاء على السهم في المحفظة الاستثمارية.

ونوه التقرير، إلى انخفاض صافي أرباح الشكرة بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21 في المئة، لتسجل 59 مليون ريال، مشيراً إلى أن التوقعات للراجحي والمحللين كانت تتراوح بين 85-77 مليون ريال أرباح عن نفس الفترة.

وأوضح التقرير، إلى أن الانخفاض جاء نتيجة التعديل الناتج عن تطبيق معيار رقم 16 من معايير المحاسبة المالية الدولية بمقدار 5.33 مليون ريال، فضلاً عن الرسوم المرتفعة المفروضة على الأجانب، وتراجع ربح الشركات الزميلة.

وتوقع التقرير، أن تنمو الإيرادات بنسبة 9% في عام 2020، بدعم توسع الشركة بعدد الفروع، حيث تخطط العثيم فتح 28 فرعاً تقريباً خلال العام المالي 2019، بما يمثل 8 في المئة من إجمالي عدد الفروع الحالية.

وبين التقرير، أن من ضمن عوامل توقع ارتفاع الإيرادات أيضا، تحسن أداء مبيعات المحلات القائمة، وارتفاع مستوى الاستهلاك، وتحول سلة المستهلكين نحو منتجات منخفضة الأسعار.

وتراجعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 20.75 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتراجعت الأرباح 10.12 بالمائة في النصف الأول.

وقالت الأهلي كابيتال، في وقت سابق، إن صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، بالربع الثاني من العام 2019، جاءت أقل من توقعاتها وتقديرات المحللين البالغة 66.5 مليون ريال، و76.8 مليون ريال على التوالي.

وحددت الأهلي كابيتال السعر المستهدف لسهم "العثيم" عند 80.9 ريال، مع توصية "زيادة الوزن".

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