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محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية مع التوترات التجارية

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محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية مع التوترات التجارية محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية مع التوترات التجارية

مباشر: انخفضت  النفط نحو 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع حالة عدم اليقين التجاري.

وتزايدت التوترات بعد أن ردت الولايات المتحدة على تراجع اليوان بوسم الصين بأنها متلاعب بالعملة، وذلك عقب توجيه الرئيس الأمريكي نفس الاتهامات إلى بكين.

وفي الأسبوع الماضي قرر دونالد فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من بكين بقيمة 300 مليار دولار، لترد الصين بوقف استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي، على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وأعلنت إيران أمس أنها لن تتسامح في الجرائم البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من أسرها لناقلة نفط ثانية اتهمتها بتهريب الوقود.

وعند التسوية، تراجع  سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.9 بالمائة عند 53.92 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 55.42 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.4 بالمائة إلى 59.13 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 60.56 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

 

مباشر (اقتصاد)

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