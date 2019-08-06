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الأسواق ترى احتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية في الشهر المقبل

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مباشر: يرى المستثمرون احتمالية 100 بالمائة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان البنك المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة لأول مرة في 10 سنوات في الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وبحسب مؤشر "سي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، فإن هناك احتمالية 83.5 بالمائة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل بنحو 25 نقطة أساس.

بينما هناك احتمالية 16.5 بالمائة لأن يخفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الشهر المقبل.

وتأتي توقعات خفض معدلات الفائدة مع تزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً بعد أن قررت الصين وقف استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن على خلفية اعتزام الأخيرة فرض تعريفات على باقي الواردات الصينية في بداية الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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