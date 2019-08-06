محدث.. أسعار الذهب ترتفع للجلسة الثالثة عند أعلى مستوى بـ6سنوات

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح المعدن الأصفر أكثر من 7 دولارات وذلك تزامناً مع التوترات التجارية العالمية.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن وصفت واشنطن الصين على أنها متلاعب بالعملة، وجاء ذلك بعد أن تجاوز الدولار الأمريكي مستوى 7 يوان للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وذكرت الصين أن الخطوة التي فعلتها واشنطن قد تؤدي إلى الإضرار بالنظام المالي العالمي، في الوقت الذي حدد فيه بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان أعلى من التوقعات.

وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس الأمريكي تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وذلك بداية من الشهر المقبل.

ومن جانبها تعهدت الصين بتدابير مضادة ضد واشنطن حال تنفيذ تهديداتها المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.70 دولار إلى 1484.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.10 دولار مُسجلاً 1472.84 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.544.