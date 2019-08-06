"جلينكور" تعتزم وقف الإنتاج في أكبر منتج للكوبالت في العالم

مباشر: تخطط شركة "جلينكور" وقف الإنتاج في أكبر منجم للكوبالت في العالم بنهاية العام الجاري، في أعقاب انخفاض حاد في أسعار المعدن المستخدم في تصنيع البطاريات.

وقالت شركة التعدين السويسرية في رسالة للموظفين اطلعت علهيا صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بإغلاق منجم "موتاندا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يعد أيضًا منتجًا رئيسيًا للنحاس لأنه لم يعد مجديًا اقتصاديًا.

ويأتي القرار في الوقت الذي رفضت فيه شركة "جلينكور" قانون التعدين الجديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي رفع الضرائب بشكل كبير على شركات التعدين الدولية العام الماضي.

وقالت الشركة في رسالتها للموظفين:"لسوء الحظ بسبب الانخفاض الكبير في سعر الكوبالت، وزيادة التضخم عبر بعض تكاليف المدخلات الرئيسية (حمض الكبريتيك بشكل أساسي) والضرائب الإضافية التي يفرضها قانون التعدين، لم يعد المنجم قابلاً مجدياً اقتصاديًا على المدى الطويل".

وانخفض سعر الكوبالت بأكثر من 40 بالمائة هذا العام بسبب زيادة المعروض من جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج في العالم.

وسوف يستمر المنجم في إنتاج الكوبالت حتى نهاية هذا العام، ومن المتوقع بعد ذلك وضعه على ما يعرف باسم "الرعاية والصيانة" ويمكن أن يعيد الإنتاج في وقت لاحق.