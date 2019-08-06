محدث.. البيتكوين تتحول للخسائر وتهبط دون 12 ألف دولار

من: سالي إسماعيل

مباشر: تحولت عملة البيتكوين الإلكترونية للهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتراجع دون مستوى الـ12 ألف دولار والذي تجاوزته سابقاً للمرة الأولى في شهر مع سيطرة اللون الأحمر على بقية الأصول المشفرة.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنحو 0.6 بالمائة لتهبط إلى 11.724 ألف دولار، بعد أن كانت تجاوزت مستوى 12.3 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات وهو المستوى الذي لم تحققه منذ 10 يوليو/تموز الماضي.

وتراجعت كذلك القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم إلى 209.41 مليار دولار.

أداء البيتكوين خلال آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وكانت البيتكوين كسرت حاجز الـ11 ألف دولار في تعاملات أمس لتسلك بذلك اتجاهاً صعودياً مع التوترات داخل الأسواق المالية العالمية.

وسيطرت حالة من الاضطراب على الأسواق العالمية في أعقاب تخفيض الصين قيمة عملتها واتساع دائرة الاحتكاكات التجارية داخل أكبر اقتصادين حول العالم.

وخلال نفس التوقيت، سجلت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية مستوى 307.14 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 318.67 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات.

وفي غضون ذلك سيطر اللون الأحمر على قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بعد أن كانت تشهد حالة من التقلبات في وقت مبكر من التعاملات.

وتراجعت عملة الإيثريوم بنحو 1.7 بالمائة لتصل إلى 229.6 دولار كما هبطت عملة الريبل بنسبة 3.6 بالمائة إلى 0.3153 دولار لكنهما احتفظا بمكانتهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وانخفضت كذلك عملة البيتكوين كاش بنسبة تزيد عن 2.3 بالمائة لتتراجع إلى 340.3 دولار وتشغل بذلك الترتيب الرابع بعد أن كانت مرتفعة بنحو 1.1 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

فيما تذيلت عملة الليتكوين قائمة الخمسة الكبار بعدما عمقت خسائرها لنحو 3.9 بالمائة مسجلة 95.57 دولار.