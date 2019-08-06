تيك توك تسعى لإحداث تغيير إيجابي بين مستخدميها في الشرق الأوسط

التزاماً منها بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدميها على الإنترنت، أطلقت تيك توك، المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، مؤخراً مبادرتين جديدتين لتحقيق تأثير إيجابي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأطلقت على المبادرة الأولى اسم مبادرة لأن سلامتك تهمنا (#TikTokCares) التي تم الإعلان عنها مؤخراً وشهدت مشاركة نخبة مبدعي المحتوى السعوديين ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف المبادرة إلى تثقيف الناس حول الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء فصل الصيف الذي يتسم بالحرارة الشديدة في المنطقة العربية.

بينما تحمل المبادرة الثانية، التي سيتم إطلاقها يوم الخميس القادم الموافق 8 أغسطس وتستمر طوال عطلة عيد الأضحى، عنوان تحدي فيديو الخير (#CreateForGood).

وتستهدف هذه المبادرة التي يقودها مشاهير ومؤثرون إقليميون تعزيز وعي المجتمع حول أولئك الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق.

وتسعى منصة تيك توك إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع بالاستفادة من قوة تأثير وإبداعات قاعدة مستخدميها الواسعة والنشطة التي تنتج مقاطع فيديو بشكل دائم ومستمر في المنطقة.

ويقع في كل صيف العديد من الحوادث المؤسفة التي يمكن تجنبها، ومن هنا جاءت مبادرة لأن سلامتك تهمنا (#TikTokCares) التي تم إطلاقها مؤخراً لمواجهة هذا التحدي عبر زيادة الوعي بالإجراءات الاحترازية التي يجب على الناس اتخاذها لضمان السلامة خلال فصل الصيف.

ودعت مبادرة لأن سلامتك تهمنا (#TikTokCares) نخبة مبدعي المحتوى المرئي لإنتاج مقاطع فيديو تتضمن نصائح حول فصل الصيف لتذكير مستخدمي منصة تيك توك بتوخي الحذر خلال أشهر الصيف الحارقة.

وانضم إلى هذا التحدي ما يصل إلى 30 مبدعاً رائداً يمتلكون قاعدة متابعين تزيد عن 15 مليون متابع، حيث أنتجوا أكثر من 35 مقطع فيديو حول مواضيع مختلفة تضمنت السلامة أثناء السفر والرعاية الصحية والنصائح الرياضية.

وكان من بين مبدعي المحتوى السعوديين الذين شاركوا في هذا التحدي كل من @haifa.fitlife و @ahmadhail و @Mo.ya47 و @doujana.

وتجاوز إجمالي مشاهدات مقاطع الفيديو هذه 28.3 مليون مشاهدة، مما يؤكد التأثير الإيجابي لهذه المبادرة.

وتحث مبادرة فيديو الخير (#CreateForGood) على الشمولية مع السعوديين الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق، وتسلط تيك توك الضوء خلال عيد الأضحى على أهمية الشمولية.

وتتماشى هذه الرسالة مع رؤية 2030 التي تهدف الى الوصول الى مجتمع حيوي يعيش فيه كل مواطن حياة سعيدة ومرضية، وهي رسالة تدعمها تيك توك بكل حماس.

ويعاني عدد كبير من السعوديين في المملكة من مشاكل ضعف السمع أو النطق.

وأطلقت منصة تيك توك – بهدف المساعدة على تحسين التفاعل بين هذه الفئات وبقية أفراد المجتمع – دعوة إلى مستخدميها لتشجيع تضمين المحتوى لغة الإشارة جنباً إلى جنب مع ملصقات فيديو الخير تضامناً مع الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل في المنطقة.

وقد وعد العديد من مستخدمي منصة تيك توك المؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمشاركة في تحدي فيديو الخير، دعماً لجهود منصة تيك توك الرامية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحلية، وتقديم تجربة ممتعة عبر الإنترنت لجميع مستخدميها.

وقالت كوثر الخليلي، رئيس المحتوى والشراكات لدى تيك توك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تيك توك هي أكثر من مجرد منصة لإنشاء ومشاركة المحتوى، فنحن محظوظون لأن يكون لدينا مجتمع واسع من المستخدمين المتحمسين الذين يتمتعون بروح الإبداع وحب الخير في آن واحد، لذا فإن مسؤوليتنا ليست فقط خلق تجربة ممتعة عبر الإنترنت لجميع مستخدمينا، بل إضفاء الطاقة الإيجابية على مجتمعاتنا كذلك.

وأضافت “من خلال مبادرات مثل لأن سلامتك تهمنا (#TikTokCares) وفيديو الخير (#CreateForGood) فإننا نشجع المبدعين على المساهمة في دعم القضايا المهمة وتعزيز القيم المشتركة مثل الشمولية والتسامح والسلامة، ولا شك أننا إذا تعاونا معاً يمكننا تحقيق تغيير إيجابي في العالم الذي نعيش فيه”.