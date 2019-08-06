محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية في الختام مع التوترات التجارية العالمية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التوترات التجارية العالمية، وإطلاق وزارة الخزانة الأمريكية على الصين وصف "متلاعب بالعملة".

ووسمت الولايات المتحدة الصين بأنها متلاعب بالعملة، بعدما هبط اليوان لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات أمام العملة الأمريكية بالأمس.

في حين حدد البنك المركزي الصيني اليوم سعر صرف اليوان أعلى من التوقعات، في خطة تقلص مخاوق الأسواق العالمية من هبوط العملة الصينية.

وكانت الأسهم الأوروبية سجلت خسائر حادة بالأمس بعد أن أفادت تقارير صحفية أن الصين ألزمت الشركات المملوكة للدولة بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بعد القرار الأمريكي.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بأكبر وتيرة في عامين خلال يونيو/حزيران الماضي.

وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.5 بالمائة عند 367.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8 بالمائة عند 11567.9 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.7 بالمائة عند 7171.6 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5234.6 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1197 دولار.