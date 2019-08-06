سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والأجنبية

الرياض- مباشر: يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد على مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، بعدد نحو 1.8 مليون حاج حتى منتصف، اليوم الثلاثاء.

وبالتوازي مع ذلك ينشر "مباشر" أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الريال السعودي، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، اليوم.

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