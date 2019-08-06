مؤسسة النقد السعودي: الاحتياطيات الأجنبية تكفي واردات 40 شهراً

الرياض- مباشر: قالت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إن إجمالي أصولها الاحتياطية الأجنبية شهد ارتفاعاً طفيفاً في عام 2018م، وهو الارتفاع الأول منذ عام 2014م.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية للمؤسسة 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018، مقارنة بنحو 1.861 تريليون ريال بنهاية 2017.

وأضافت المؤسسة في تقرير الاستقرار المالي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطيات الحالية تكفي لتغطية قيمة نحو 40 شهراً من الواردات.

وتابعت: بالتالي يمكن الاستنتاج بأن الاحتياطيات الأجنبية التي تحتفظ بها المؤسسة قادرة على تخفيف أثر أي صدمات خارجية.

وارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية بالخارج بنحو 23.44 مليار ريال بنسبة 1.23 بالمائة خلال يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 1.923 تريليون ريال خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 1.899 تريليون ريال خلال الشهر المماثل من 2018.

وجاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة خلال الشهر الماضي، بدعم من ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 6.25 بالمائة، إلى 701.2 مليار ريال، خلال يونيو/ حزيران 2019، مقارنة مع 659.9 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2018.

وجاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية رغم تراجع بند استثمارات في أوراق مالية بالخارج، البند الأكبر بالاحتياطيات، إلى 1.18 تريليون ريال، مقارنة مع 1.2 تريليون ريال في يونيو/ حزيران 2018.

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