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السيسي يصدر توجيها جديدا

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السيسي يصدر توجيها جديدا السيسي يصدر توجيها جديدا

وجه ، بتطبيق رؤية مستقبلية لضمان استمرارية مبادرات والأنشطة المصرية التي تم بلورتها خلال رئاسة للاتحاد الإفريقي، وطالب الرئيس السيسي، بالاستمرار في توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية، ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، بحسب صحيفة "الأخبار" المصرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة ولتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والإندماج الإقليمي والتنمية والخدمات.

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