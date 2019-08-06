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سهم آبل يرتفع 1% ويقود تعافي "داو جونز"

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سهم آبل يرتفع 1% ويقود تعافي "داو جونز" سهم آبل يرتفع 1% ويقود تعافي "داو جونز"

مباشر: ارتفع سهم آبل بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليساهم في تعافي الأسهم الأمريكية بعد الخسائر الحادة بالأمس.

وساهم سهم آبل في ارتفاع المؤشر الصناعي "داو جونز" ليربح أكثر من 100 نقطة خلال التعاملات بعد الهبوط الحاد بالأمس مع تصاعد حدة الحرب التجارية.

وقادت آبل بالأمس خسائر الخمس شركات التكنولوجيا الكبرى بالولايات المتحدة الأمس حيث فقدت القيمة السوقية لشركات (مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت وفيسبوك) نحو 162 مليار دولار مع الموجة البيعية التي تعرضت لها "وول ستريت" بالأمس.

ويأتي ارتفاع سهم آبل  اليوم مع انحسار نسبي للتوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند مستوى أكثر من التوقعات.

كما ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على الصين.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم آبل بنحو 1.3 بالمائة إلى 195.84دولار بعد أن تجاوزت خسائره 5 بالمائة بجلسة الأمس.

مباشر (اقتصاد)

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