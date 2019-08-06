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فيتش: مرونة اليوان أمر إيجابي للتصنيف الائتماني للصين

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فيتش: مرونة اليوان أمر إيجابي للتصنيف الائتماني للصين فيتش: مرونة اليوان أمر إيجابي للتصنيف الائتماني للصين

مباشر: قالت وكالة "فيتش" إن سعر صرف الأكثر حرية لليوان الصيني قد يكون إيجابياً للتصنيف الائتماني للصين.

وأضافت أندرو فينل المدير في ذراع التصنيفات السيادية في "فيتش"، اليوم الثلاثاء، أن تجاوز الدولار أمس مستوى 7 يوان لم يكن ذو معنى من منظور التصنيف الائتماني، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: "في الواقع تلك التحركات منظمة إلى حد ما ولا تزعزع استقرار توقعات العملة، أو تعجيل تدفق رأس المال إلى الخارج".

كما يرى فينل أن المرونة الكبيرة للعملة يمكن أن يتم النظر إليها من منظور الائتمان على أنها شيء إيجابي.

وقررت الولايات المتحدة وصف الصين على أنها متلاعب بالعملة، بعد التراجع الكبير في قيمة اليوان أمس.

ويرى مسؤول "فيتش" أن السلطات الصينية سعت لتقديم مرونة أكبر للعملة بعض من الوقت، "حيث طالما مالت الصين لإضعاف اليوان خلال فترات تصعيد الحروب التجارية".

وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد تطبيق تعريفات جمركية ضد الصين بنسبة 10 بالمائة، على أن يتم تفعيلها بداية من الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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