أرباح "التموين" تتراجع لـ117.1 مليون ريال بالربع الثاني

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين (التموين) نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2019؛ مسجلة انخفاضا بالأرباح رغم نمو الإيرادات.

وحققت "التموين"، وفقا لبياناتها المالية على "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجعا بنحو 2.7 بالمائة في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وبلغ صافي الربح 117.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 120.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "التموين" 13.1 بالمائة عن الربع الأول من العام 2019 والتي بلغت خلاله 103.5 مليون ريال.

وجاء هذا التراجع على الرغم من نمو إيرادات الشركة 6.8 بالمائة بالربع الثاني من العام الجاري إلى 544.5 مليون ريال، مقارنة بـ 509.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن تراجع أرباح الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي؛ يرجع إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16 اعتبارا من ا يناير/ كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تراجعت أرباح "التموين" 8.3 بالمائة لمستوى 220.6 مليون ريال، مقابل 240.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتراجعت أرباح الشركة 13.8 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 103.7 مليون ريال، مقابل 120.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.7 بالمائة، لمستوى 89 ريالا.

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