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"أنعام" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: تحولت مجموعة أنعام الدولية القابضة، للخسائر خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، لتعمق خسائرها المتراكمة.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن صافي الخسائر بلغ 3.87 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 2.19 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسائر بالربع الثاني إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي، إلى جانب ارتفاع المصروفات الأخرى نتيجة إيقاف زراعة الأعلاف.

وأظهرت البيانات ارتفاع خسائرها بنسبة 131.47 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت خسائر الشركة بالنصف الأول من 2019، إلى 8.08 مليون ريال، مقابل 3.49 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وتراجعت خسائر مجموعة أنعام خلال الربع الأول من 219، بنسبة 23.8 بالمائة إلى 4.22 مليون ريال، مقابل 5.54 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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