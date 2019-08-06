تراجع فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يونيو

مباشر: انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي، بفارق ضئيل عن توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة تراجع إلى 7.348 مليون فرصة عمل خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 7.384 مليون فرصة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة سوف تتراجع إلى 7.340 مليون فرصة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن عمليات التعيين تراجعت إلى 5.70 مليون عملية خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 5.83 مليون عملية في الشهر السابق له.

كما تراجعت عمليات مغادرة العمل إلى 5.48 مليون عملية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 5.55 مليون عملية في الشهر السابق له.

وكانت بيانات رسمية كشفت عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وفقاً للتوقعات.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.716.