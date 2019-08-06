رئيس "شاكر": برنامج التحول الاستراتيجي دعم نتائج الشركة بالربع الثاني

الرياض – مباشر: أفصحت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2019، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بالخسائر على أساس سنوي.

وتعليقاً على نتائج الربع الثاني، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن برنامج التحول الاستراتيجي الذي تم إطلاقه رسمياً في بداية العام 2019 بدأ يؤتي ثماره بالفعل، وبدأت تظهر نتائجه الإيجابية على أداء كافة قطاعات الشركة.

وتمكنت الشركة من تقليص صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي؛ مدعوما بارتفاع قيمة المبيعات، وزيادة حصتها بالشركات التابعة، وانخفاض النفقات التشغيلية.

وأضاف عزام سعود المديهيم، وفقا لبيان حصل "مباشر" على نسخه منه، أن حجم مبيعات الأجهزة المنزلية بصفة خاصة تحسنت بشكل ملحوظ، كما حققت بعض العلامات التجارية الرئيسية للشركة خلال الربع الثاني حجم المبيعات المستهدف لها.

وأشار المديهيم، إلى تحقيق وحدة المكيفات التجارية نمواً كبيراً في مبيعات العملاء من المؤسسات والشركات، فضلاً عن زيادة طلبات الشراء فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى.

وتابع: "نظراً لبدء تطبيق المتطلبات الجديدة للهيئة السعودية للمواصفات والجودة، سعت الشركة إلى نصب تركيزها على الانتهاء من تصريف المخزون قبل نهاية الشهر الحالي".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"شاكر"، أن الشركة تتطلع بعد ذلك أن تحقق استراتيجيتها الجديدة للمبيعات نتائج ذات مردود إيجابي على نتائج الشركة المالية، فضلاً عن الكفاءات التي تم استقطابها خلال الآونة الأخيرة من خلال إعادة هيكلة كافة قطاعات الشركة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتخطيط والتحول في المجموعة، إنه لوحظ تأثيراً ملموساً للمبادرات التي تم تقديمها كجزء من استراتيجية التحول الاستراتيجي، مع انخفاض صافي الخسائر وارتفاع الإيرادات بشكل ملحوظ على أساس سنوي وربع سنوي.

وأضاف محمد إبراهيم أبونيان، أن ذلك التحسن يعود إلى الزخم القوي في المبيعات، والذي تم تحقيقه بفضل المبادرات التي أطلقتها، بما في ذلك إعادة هيكلة شاملة لقسم المبيعات وتعزيز الإدارة بالكفاءات المهنية ذات الرؤية الاستراتيجية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة والرامية إلى تعزيز أداء المجموعة في السوق، مع الاستمرار في توسيع سلة منتجاتها وتحسين مبيعات العلامات التجارية من خلال قنوات البيع والتوزيع.

وتابع أبونيان: "اتخذنا العديد من الإجراءات والتي استهدفت بشكل رئيسي ترشيد التكاليف وتحسين إدارة رأس المال العامل، فضلاً عن تحسين الهيكل التنظيمي للمجموعة، وتمكنا من تحسين كفاءة القوى العاملة لدينا نتيجة إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية لحجم الموظفين بالشركة، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات المهنية لتسريع تنفيذ استراتيجيتنا في التحول ولزيادة الكفاءة التشغيلية والانتاجية في كافة قطاعات الشركة".

وأشارت "شاكر" في بيانها، إلى أن التوقعات المستقبلية لعام 2019 تشمل مجالات النمو المحددة، وأبرزها مبادرة تركيب وحدات التكييف عالية الكفاءة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتي تدعم بشكل إيجابي عائدات المجموعة، إلى جانب مساهمتها في تحقيق زيادة ملموسة في المبيعات.

وأضافت، أن المزيد من الفرص تتوفر عبر تطوير الاستراتيجية السعودية للإسكان ومبادرات دعم القطاع الخاص التي تبنتها الحكومة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الفرص التسويقية لمنتجات الشركة.

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