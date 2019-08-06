مجلس إدارة "أسمنت ينبع" يوصي بتوزيع 75 هللة

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 بالمائة من رأس المال ومن رصيد الأرباح المبقاة (بواقع 0.75 ريال للسهم)، على مساهمي الشركة عن النصف الأول 2019.

ويبلغ رأس المال الحالي نحو 1.575 مليار ريال، موزعين على 157.5 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن إجمالي الأرباح الموزعة نحو 118.13 مليون ريال، وأحقية الأرباح ستكون في 30 أكتوبر 2019.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة أسمنت ينبع اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 760.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغ صافي الربح، وفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، إلى 40.17 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.67 مليون ريال في الفترة الربع المماثل من عام 2018.

وقالت الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح لعدة أسباب؛ أبرزها زيادة متوسط سعر البيع، وارتفاع مبيعات تصدير الكلنكر، على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركة الشقيقة.

وأقر مساهمو الشركة في يونيو/ حزيران الماضي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة من رأس المال أي بما يعادل 0.5 ريال للسهم، عن النصف الثاني من 2018.

وبلغ إجمالي التوزيعات المقترحة عن النصف الأول من العام الماضي بلغ 78.75 مليون ريال، فيما وصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2018 بكاملها إلى نحو 157.50 مليون ريال أي ما يعادل 10 بالمائة من رأسمال الشركة.

وارتفع سهم أسمنت ينبع بنسبة 1.05 بالمائة إلى سعر 33.55 ريال، بنهاية جلسة اليوم.

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